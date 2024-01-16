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        Şırnak'ta toplantı ve yürüyüş güzergahları yeniden belirlendi

        Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ile güzergahları yeniden belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:58
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        Şırnak'ta toplantı ve yürüyüş güzergahları yeniden belirlendi
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        Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ile güzergahları yeniden belirledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planları, ilgili toplanma yer ve yürüyüş güzergahları ile pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların güncellendiği belirtildi.

        Açıklamada, gösteri ve yürüyüşlerin Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Sanayi Sitesi yanı, Siirt Caddesi, Vakıfkent Mahallesi Sevgi Caddesi ve Kemal Sunal Caddesi olacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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