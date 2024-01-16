Şırnak'ta toplantı ve yürüyüş güzergahları yeniden belirlendi Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ile güzergahları yeniden belirledi.

Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ile güzergahları yeniden belirledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planları, ilgili toplanma yer ve yürüyüş güzergahları ile pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, gösteri ve yürüyüşlerin Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Sanayi Sitesi yanı, Siirt Caddesi, Vakıfkent Mahallesi Sevgi Caddesi ve Kemal Sunal Caddesi olacağı kaydedildi.