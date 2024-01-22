Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 71,11 gram esrar, gümrük kaçağı 5 bin 956 paket sigara,13 cep telefonu, 24,6 kilogram çay, 3 kilogram nargile tütünü, 126 kilogram tütün, 39 bin 800 makaron, 51 elektronik sigara ve 86 muhtelif eşya ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama
        Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka´ya meşaleli karşılama
        AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka´ya meşaleli karşılama
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor
        Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor