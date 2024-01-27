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        Şırnak'ta 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

        Şırnak'ta bir iş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:05
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        Şırnak'ta 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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        Şırnak'ta bir iş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        Valilik sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, bir iş yerine başka bir ilden silah ve mühimmat geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        İş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca, 3 bin 79 fişek, 17 otomatik tüfeğe ait dipçik ve üst kapak, 16 silah pimi, 10 alev gizleyici, 3 namlu uzatıcı, 58 tüfek şarjörü, 18 tabanca şarjörü, 7 silah kabzası ve 25 silah el kundağı ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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