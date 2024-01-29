Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 3 bong, gümrük kaçağı 16 bin 164 paket sigara, 3 bin 258 fişek, 241 elektronik sigara, 113 şarjör, 108 silah mühimmatı, 50 puro, 43 cep telefonu, 41 kilogram çay ve 30 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.