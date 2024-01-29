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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:10
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 3 bong, gümrük kaçağı 16 bin 164 paket sigara, 3 bin 258 fişek, 241 elektronik sigara, 113 şarjör, 108 silah mühimmatı, 50 puro, 43 cep telefonu, 41 kilogram çay ve 30 tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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