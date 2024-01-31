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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verildi

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:43
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verildi
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verdi.

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, aralık ayında iç hat yolcu trafiği 27 bin 892 oldu. İniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 534'e ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 270 ton olarak gerçekleşti.

        Geçen yıl 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 409 bin 462, uçak trafiği 6 bin 748 ve yük trafiği 3 bin 876 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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