Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verildi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında iç hat yolcu trafiği 27 bin 892 oldu. İniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 534'e ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 270 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 409 bin 462, uçak trafiği 6 bin 748 ve yük trafiği 3 bin 876 ton olarak gerçekleşti.