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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem

        Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:21
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem
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        Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 4'ü ilgili il birimlerine teslim edildi.

        3 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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