Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli hakkında adli işlem

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli hakkında adli işlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, gümrük kaçağı 7 bin 942 paket sigara, 2 bin 644 çeşitli malzeme (ayakkabı, gözlük, şemsiye) 10 cep telefonu, 984 cep telefonu aksesuarı, 116 elektronik sigara, 23 kilogram çay, 48 şişe içki, 6 kilogram nargile tütünü ve 2 tarihi eser ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem
        Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Silopi´de elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı
        Silopi´de elektrik panosunda patlamanın ardından yangın çıktı
        Şırnak'ta geçen yıl 4 bin 760 kişiye kanser taraması yapıldı
        Şırnak'ta geçen yıl 4 bin 760 kişiye kanser taraması yapıldı
        Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını tamamladı