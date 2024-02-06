Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Programa, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ ve Şırnak'ta geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamının yitirenler için mevlit okutuldu.

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