Şırnak'ta ambulans helikopter kalp rahatsızlığı yaşayan hasta için havalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 57 yaşındaki erkek hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 57 yaşındaki erkek hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
İlçede yaşayan İdris O. (28), hızlı kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan İdris O, kalp yetmezliği tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
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