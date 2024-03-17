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        Şırnaklı iki usta öğretici kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu

        EKREM PAYAN/AYHAN BABAT - Şırnak'ın Uludere ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurdukları tekstil atölyelerinde, çoğunluğu kadın 62 kişiyi istihdam eden Ceylan Bayram ve Nazife Ürek, işlerini büyüterek çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:42
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        Şırnaklı iki usta öğretici kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu
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        EKREM PAYAN/AYHAN BABAT - Şırnak'ın Uludere ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurdukları tekstil atölyelerinde, çoğunluğu kadın 62 kişiyi istihdam eden Ceylan Bayram ve Nazife Ürek, işlerini büyüterek çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

        Uludere ilçesinde usta öğretici olarak çalışan Bayram ve Ürek, KOSGEB desteği sayesinde tekstil atölyesi kurarak girişimci oldu.

        Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) dikiş nakış kursunun usta öğreticilerinden 32 yaşındaki Ceylan Bayram, başvurduğu KOSGEB'den İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında makine desteği aldı.

        Altın bileziklerini de satarak Kılaban Mahallesi'nde 300 metrekarelik alanda tekstil atölyesi kuran Bayram, atölyede 20'si Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencisi olmak üzere 30 kişiyi istihdam ediyor. Atölyede, hastanelerde kullanılmak üzere günlük yaklaşık 5 bin tek kullanımlık önlük dikiliyor.

        Bayram, AA muhabirine, KOSGEB'den 120 bin lira makine ve İŞKUR'dan da eleman desteği aldığını, devlet desteği sayesinde girişimci olduğunu belirtti.

        Atölyeyi büyütmek ve çalışan sayısını artırmak istediğini dile getiren Bayram, özellikle kadınlara istihdam alanları açmak istediğini kaydetti.

        Küçük ilçede kadınların çalışma alanlarının kısıtlı olduğunu ifade eden Bayram, "Daha fazla kadın çalıştırarak onların, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını istiyorum. Devlet yetkililerine destek için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Çalışanlardan Gülcan Paksoy da mesleki eğitime bağlı olarak tekstil atölyesinde çalıştığını, atölye sayesinde meslek öğrendiğini ve aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

        - "Özellikle kadın çalışan olmasını istiyorum"

        Daha önce ADEM'deki halı dokuma kursunda usta öğretici olan ve Kılaban Mahallesi'nde 800 metrelik alanda açtığı bebek giysisi üreten atölye ile 32 kişiye istihdam sağlayan Nazife Ürek de (32) 15 yıl usta öğretici olarak çalıştığını, KOSGEB'den aldığı makine desteği sayesinde iş yerini kurabildiğini anlattı.

        İş yerini büyütmek istediğini ifade eden Ürek, şunları söyledi:

        "Şu an mevcut çalışanların yanında hedefim 100 kişiye istihdam sağlamak. Özellikle kadın çalışan olmasını istiyorum çünkü burada çok fazla iş imkanı yok. Kadınlar burada çalışınca aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar, bu da beni mutlu ediyor. Kadın isterse her şeyi yapar. Allah devletimizden razı olsun. Bu konuda kadınların önünü açıyor, onlara destek veriyor. Ben de burada çalışanların önünü açmak istiyorum. Başta herkes benim için 'yapamaz' diyordu ama yapınca şimdi takdir ediyorlar."

        - Geçen yıl 192 girişimciye 21 milyon 662 bin lira destek

        KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör ise geçen yıl 192 girişimciye 4 milyon lira hibe olmak üzere 21 milyon 662 bin 19 lira makine ve kuruluş desteği verdiklerini bildirdi.

        Uludere'de 2 kadın girişimciye işletme kuruluş, makine demirbaş, teçhizat desteği ve performans destekleriyle toplam 310 bin liralık destek sunduklarını, bu yıl da desteğin devam edeceğini belirten Güngör, "Girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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