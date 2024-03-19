Beytüşşebap'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.

İlçe beyaza bürünürken trafikte de zaman zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle aksamalar yaşandı.

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