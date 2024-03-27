Cizre'de Kütüphane Haftası kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cizre 100. yıl İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Demir ve beraberindekiler ressam Mehmet Aydın'ın resimlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Daha sonra kütüphanedeki çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Demir, son üç ayda en çok kitap okuyan öğrencilere ve yetişkinlere kitap hediye etti.