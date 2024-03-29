Silopi'de seçim öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca seçimde görev yapacaklara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca seçimde görev yapacaklara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına köy, belde ve ilçede görevli memur ve 281 sandık başkanı katıldı.
İlçe Seçim Müdürü Beşir Ertaş ve Hakim Hüseyin Tuncay Türk tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
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