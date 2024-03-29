Silopi'de seçim öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı

İlçe Seçim Müdürü Beşir Ertaş ve Hakim Hüseyin Tuncay Türk tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına köy, belde ve ilçede görevli memur ve 281 sandık başkanı katıldı.

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