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        Silopi'de seçim öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca seçimde görev yapacaklara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:55
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        Silopi'de seçim öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca seçimde görev yapacaklara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına köy, belde ve ilçede görevli memur ve 281 sandık başkanı katıldı.

        İlçe Seçim Müdürü Beşir Ertaş ve Hakim Hüseyin Tuncay Türk tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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