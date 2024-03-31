Şırnak'ta polise taş atan gruptan 5 şüpheli yakalandı

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Şırnak'ta polise taş atan gruptan, aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanı Abdullah Güngen'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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