Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu
–Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu.
–Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu.
Merkez Çakırsöğüt mevkisinde arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cesedin Süleyman Gözlek'e (64) ait olduğu belirlendi.
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