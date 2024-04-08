Şırnak'ta 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ve güvenlik güçlerince beldede alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AK Parti'den Çalışkan Belde Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Nadir Tosun ile ikinci sıradaki Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nihat Yiğit'in yakınları arasında belde merkezinde dün çıkan sözlü tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde seçim sonuçlarına ilişkin iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 şüpheli yakalandı.

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