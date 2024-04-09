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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:38
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 21'i haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilerek, 12'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        1 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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