Cizre'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cizre-Nusaybin kara yolunun 6'ncı kilometresinde V.S. idaresindeki 27 AGV 738 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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