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        Cizre'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:44
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        Cizre'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Cizre-Nusaybin kara yolunun 6'ncı kilometresinde V.S. idaresindeki 27 AGV 738 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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