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        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp rahatsızlığı olan kadın, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:28
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        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp rahatsızlığı olan kadın, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Evinde kalp rahatsızlığı geçiren ve ailesi tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine götürülen 32 yaşındaki kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Kadın, Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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