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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı

        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilmesi sonucu yaralanan kamu görevlisi açığa alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:38
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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı
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        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilmesi sonucu yaralanan kamu görevlisi açığa alındı.

        Kentin Orman kavşağında dün 21.30 sıralarında kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Yaralanan ve hastanede tedavisi süren Z.Ç, Valilik kararıyla açığa alındı. Z.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

        Şırnak Valiliğince, kentte kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla dün kalabalık bir grup tarafından darbedildiği belirtilmiş, yaralanan kamu görevlisinin hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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