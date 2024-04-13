Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı

Şırnak Valiliğince, kentte kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla dün kalabalık bir grup tarafından darbedildiği belirtilmiş, yaralanan kamu görevlisinin hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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