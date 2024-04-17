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        Şırnak'ta "Çocukla İletişim ve Psikolojik Yaklaşım" semineri verildi

        Şırnak'ta "Çocukla İletişim ve Psikolojik Yaklaşım" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:01
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        Şırnak'ta "Çocukla İletişim ve Psikolojik Yaklaşım" semineri verildi
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        Şırnak'ta "Çocukla İletişim ve Psikolojik Yaklaşım" semineri düzenlendi.

        Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Fatih Sosyal Bilimler Lisesi ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) konferans salonlarında okullarda görev yapan rehber ve psikolojik danışman 200 öğretmen ve 100 kolluk personeline eğitim verildi.

        Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, Aile Destek Merkezi Müdür Vekili Sinan Kabayalçın, Çocuk Psikiyatristi Sinem Yavuz Öztürk, Psikolog Beritan Kılıç, Psikolog Halime Gürses ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Yetik tarafından yapılan sunumlarda, çocuklara ilişkin adli konular, mağdur ile kırılgan ve dezavantajı gruplara yaklaşım ve Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) işleyişi ile çalışma esas ve usulleri hususlarında bilgilendirilme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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