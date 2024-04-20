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        Bakan Göktaş, Şırnak'ta devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında yetişen ve kamuda çeşitli kentlerde görev yapan Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın Şırnak'ta düzenlenen düğün törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:09
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        Bakan Göktaş, Şırnak'ta devlet korumasında yetişen il müdürünün düğününe katıldı:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında yetişen ve kamuda çeşitli kentlerde görev yapan Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın Şırnak'ta düzenlenen düğün törenine katıldı.

        Bakan Göktaş, Sabri ve Elif Sidar çiftinin bir otelde yapılan gerçekleştirilen düğününe gelişinde zılgıtlarla karşılandı.

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliğini Bakan Göktaş ve Vali Cevdet Atay yaptı.

        Göktaş, buradaki konuşmasında Kürtçe "hayırlı olsun" diyerek genç çifti tebrik etti.

        Damadın kendisini ocak ayında düğününe davet ettiğini belirten Göktaş, şöyle dedi:

        "Daha önceki Şırnak ziyaretimde kendisiyle tanıştım. Burada il müdür yardımcımızdı, hakikaten çalışmalarını takdir ettik. Şu anda kendisi Siirt il müdürümüz. Kendisi bizim kurumlarımızdan çıktı, şu anda onun da bir sürü çocuğu var, ona emanet edilen bir sürü kuruluşumuz var. Biz, kendisiyle, başarılarıyla her zaman gurur duyduk. Nikahına bizi davet etmesinden dolayı öncelikle tabii ki vazifemiz, mutlu olduk. Zor gününde yanında olan devlet, mutlu gününde de elbette yanında olacaktı. Bu mutlu günde şahitlik etmek bizler için şereftir. Devletimiz her daim yanınızda ve evlilik yoluna çıktığın bu kutlu yolda size, 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum. Evlilik dikensiz bir gül bahçesi değildir. Sizi zor günler de bekleyebilir. İnşallah mutluluğun daha yoğun olduğu günleriniz olacaktır."

        Ailenin zor günlerde sığınılacak liman olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu aileye sahip çıkmak bizim için çok kıymetli, biz her zaman yanınızdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak bu evliliğine çok daha sahip çıkıp başkalarına da örnek olacak bir evlilik olacağına inanıyorum. Bu aile cüzdanını kızımız Elif'e vermek istiyorum. Kadınlar gerçekten içişleri bakanı, öyle diyorlar da bazı yerlerde. Birbirinize sahip çıkın, her zaman birbirinizin elinden tutun. Zorlu günde de hep birbirinizin yanında olun." ifadesini kullandı.

        Göktaş, konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

        Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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