Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Kurt ile kazada yaralanan Ozan Y'nin Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde jandarma astsubay kıdemli çavuş olarak görev yaptıkları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) katılmak üzere Cizre'ye gittikleri öğrenildi.

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