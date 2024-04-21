Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
Şırnak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Şırnak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bertür Vadisi'nde Kayaboyun Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye arkadaşları ile piknik yapmaya giden Ayhan S, piknik dönüşü Akçay köyü yakınlarındaki kayalık bölgede dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından düştüğü yerden alınan Ayhan S, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.