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        Şırnak'ta "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi

        Şırnak'ta hayata geçirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile alabalık üretimi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:27
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        Şırnak'ta "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi
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        Şırnak'ta hayata geçirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile alabalık üretimi yapılacak.

        Şırnak Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan projeyle Uludere ilçesi İnceler Barajı'nda üretim tesisi kuruldu.

        Tesisi gezen Vali Cevdet Atay, kafeslerde yetiştirilen alabalıklara yem atıp, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'den proje hakkında bilgi aldı.

        Basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Sezgin, kentin bereketli akarsu, baraj, gölet ve su kaynaklarına sahip olduğunu belirtti.

        Projeyle ilk etapta barajlarda su ürünleri yetiştiriciliğinin yapılabilirliğini bölge insanına göstermek istediklerini belirten Sezgin, şöyle konuştu:

        "Bu projeyle değerli bir besin olan balık etini bölgeye sunmanın yanında istihdama katkı sunmayı amaçlıyoruz. 4 kafese aralık ayında bırakılan yavru balıklar 300 gram seviyelerine ulaştı. İlk etapta 29 ton üretim yapılacak tesis, yeni açılacak tesislerle birlikte bir yıl içerisinde yaklaşık 300 ton balık üretilecek. Bu da kentimizin balık ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Emeği geçen ve projemize onay veren Bakanlığımıza, Valiliğimize, paydaş kurumumuz üniversitemize teşekkür ediyoruz."

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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