Şırnak'ta ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen ve dün başlayan, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali"nin ikinci gününde yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

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