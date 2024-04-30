Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı.

        Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen ve dün başlayan, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali"nin ikinci gününde yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

        Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte, alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A, bir süre sonra düştü.

        Kazada paraşütçü yaralandı.

        Yaralı Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Paraşütçünün ters hava akımına kapılması nedeniyle düştüğü öğrenildi.

        Öte yandan yamaç paraşütçüsünün düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaral...
        Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaral...
        Şırnak'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Şırnak'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Şırnak'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Şırnak'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı