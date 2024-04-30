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        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi

        Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:13
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        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi
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        Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" etkinliklerle sona erdi.

        Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, amaçlarının ilçenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

        Karakurt, "İlçemizi anlatmayı, tanıtmayı kendimize vazife biliyoruz. Festivaldeki ana amacımız ilçemizdeki muhteşem doğayı gücümüzün yettiği ölçüde ülkemizdeki herkese göstermeye çalışmak ve onları bu güzelliğe davet etmek. Desteklerinden dolayı Vali Cevdet Atay başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Türkiye Hava Federasyonu tarafından yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

        Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu yapıldı.

        Bazı vatandaşlar bu etkinlikleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydederken, kimileri ise festival alanında piknik yaptı.

        Etkinliğe, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, doğaseverler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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