GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş için tören düzenlendi.

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