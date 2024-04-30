GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş için tören düzenlendi.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş için tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Jandarma Astsubay Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.
Okunan duaların ardından şehitlerin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in cenazesi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Ertaş'ın cenazesi hava yoluyla Hatay'a uğurlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.
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