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        Şırnak'ta düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü taburcu edildi

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ters hava akımına kapılarak düşmesi sonucu yaralanan yamaç paraşütçüsü tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:43
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        Şırnak'ta düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü taburcu edildi
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ters hava akımına kapılarak düşmesi sonucu yaralanan yamaç paraşütçüsü tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali'nde dün ters hava akımına kapılması sonucu düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü Recep Umut Aral'ın Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

        Taburcu edilen Aral, yaptığı açıklamada, kalkış öncesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı biraz endişelendiğini söyledi.

        Kalkış sonrası endişenin yerini korkuya bıraktığını anlatan Aral, şunları kaydetti:

        "Rüzgarın sert esmesinden dolayı olabildiğince paraşütün kanatlarını doğru bir şekilde tutup dengede kalmasını sağlamaya çalıştım. Rüzgar türbülansı beni savurdu, öyle olunca panik yaşadım. Çok şükür şu an iyiyim. Bu durum benim için de tecrübe oldu."

        Kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede birçok kişinin "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu aktaran Aral, destek için teşekkür etti.

        Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali'nin ikinci gününde yamaç paraşütü etkinliği yapılmış, Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte, alandan havalanan yamaç paraşütçüsü Aral, bir süre sonra düşerek yaralanmıştı. Yamaç paraşütçüsünün düşme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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