Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş'ta bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla banka hesaplarına para gönderen ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen 39 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 22'si salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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