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        Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:56
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        Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş'ta bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla banka hesaplarına para gönderen ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen 39 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 22'si salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Adliyeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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