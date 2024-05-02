Şırnak merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş'ta bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla banka hesaplarına para gönderen ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

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