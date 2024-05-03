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        Cizrespor Kulüp Başkanı ve bazı taraftarlardan ilçedeki hastane için anjiyo ünitesi talebi

        Şırnak'ta Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ve bazı taraftarlar ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:04
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        Cizrespor Kulüp Başkanı ve bazı taraftarlardan ilçedeki hastane için anjiyo ünitesi talebi
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        Şırnak'ta Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ve bazı taraftarlar ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını istedi.

        Sefinç ve bazı taraftarlar ilçede 1 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 39 yaşında hayatını kaybeden eski Cizrespor Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet'in mezarı başında bir araya geldi.

        Gazetecilere açıklama yapan Sefinç, kalp krizi sonucu yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi, kalp ve damar hastalıklarının teşhisi ve acil müdahale yapılabilmesi için ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını istediklerini söyledi.

        Sefinç, Şırnak Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne anjiyo ünitesi kurulması halinde hasta sevkinin de önüne geçilmiş olacağını ifade etti.

        Taraftarlar adına açıklama yapan Bahattin Sabuncu, çevre ilçe ve köylerden her gün çok sayıda hastanın sağlık hizmeti için Cizre'ye geldiğini belirterek, hastanede anjiyo ünitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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