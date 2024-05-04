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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:28
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        GÜNCELLEME - Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Öğle saatlerinde Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

        Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.

        Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.

        Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

        Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        - Vali Atay Cizre'de incelemelerde bulundu

        Vali Cevdet Atay, Cizre'de selden etkilenen yerlerle ilgili Kaymakam Nazlı Demir'den bilgi alarak, Konak Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle çatısında hasar oluşan 1500 kişilik spor salonunda incelemede bulundu.

        Atay ve Demir, selden etkilenen Nur Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

        İlçede, Şırnak Belediyesi ve AFAD ekiplerinin selden etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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