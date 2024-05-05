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        Şırnak'ta nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

        Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:35
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        Şırnak'ta nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

        Yağışın etkili olduğu beldede Yıldız Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.

        Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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