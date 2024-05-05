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        Şırnak Valisi Atay, selden etkilenen Cizre ilçesindeki son durumu değerlendirdi:

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesindeki selin etkilerine ilişkin, "Şu ana kadar 70 evi su bastığı, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 70 evin eşyalarının zarar gördüğü, altyapı anlamında bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespitleri geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:26
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        Şırnak Valisi Atay, selden etkilenen Cizre ilçesindeki son durumu değerlendirdi:
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesindeki selin etkilerine ilişkin, "Şu ana kadar 70 evi su bastığı, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 70 evin eşyalarının zarar gördüğü, altyapı anlamında bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespitleri geldi." dedi.

        Vali Atay, beraberinde Kaymakam Nazlı Demir ile dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

        Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra aniden bastıran yağış sonrası bazı araçların suya kapıldığını söyledi.

        Atay, "Mahsur kalan vatandaşlarımız da kurtarıldı. Evlerden sular tahliye ediliyor. Şu an kısmen temizlik de yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada zararı tespit ediyor." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçe ile yakından ilgilendiğini dile getiren Atay, dün gece kendisinin yaraların sarılması ve çalışmaların hızlandırılması konusunda gereken talimatları verdiğini belirtti.

        Atay, şunları kaydetti:

        "AFAD yetkililerimiz, İl Özel İdaresi ekiplerimiz burada. Kaymakamlığımızın koordinesinde çalışan diğer tüm birimler emniyetimiz, jandarmamız herkes sahada. Herkes bu yaraların sarılması, vatandaşlarımızın tekrar yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmesi konusunda tüm gayreti gösteriyor. Bugün itibarıyla inşallah tespitlerimizi bitireceğiz ve zararın giderilmesi konusunda hızlı bir şekilde ödemelerimizi yapacağız. Şu ana kadar 70 evi su bastığı, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 70 evin eşyalarının zarar gördüğü, altyapı anlamında bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespitleri geldi."

        7 iş yeri ve 6 aracın da selden etkilendiği bilgisini aldıklarını anlatan Atay, oluşan hasar ile ilgili gerekli çalışmaları planladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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