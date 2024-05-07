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        Şırnak'ta debisi yükselen derede mahsur kalan çoban AFAD tarafından kurtarıldı

        Şırnak'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan çoban, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:03
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        Şırnak'ta debisi yükselen derede mahsur kalan çoban AFAD tarafından kurtarıldı
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        Şırnak'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan çoban, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Merkez Kasrik beldesine bağlı Davutlu köyünde dün gece saatlerinde sağanak nedeniyle Nerdüş Deresi'nin debisi yükseldi.

        Hayvanlarını köy içerisinden geçen derenin karşısına geçirmek isteyen çoban, debisi yükselen suyun akıntısına kapılarak mahsur kaldı, 10 koyun akıntıya kapılarak telef oldu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Çoban, traktörün arkasına bağlanan ipe tutunarak dereden çıktı, tedbir amacıyla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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