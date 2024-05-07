Şırnak'ta kar yağışı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında 2 gündür süren sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar, hayvanlarını yaylaya getiren besicilere zorluk yaşatırken, köy sakinlerinden Ahmet Aslan, mayıs ayında kara çok alışık olmadıklarını, bölgeye gelen besicilerin kara hazırlıksız yakalandığını kaydetti.
Aslan, "Belki çok zamansız bir kar yağdı ama buna da şükür. Yağışsız geçseydi hayvancılık açısından daha sıkıntılı olabilirdi." diye konuştu.
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