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        Şırnak'ta kar yağışı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:53
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        Şırnak'ta kar yağışı
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçenin Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında 2 gündür süren sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar, hayvanlarını yaylaya getiren besicilere zorluk yaşatırken, köy sakinlerinden Ahmet Aslan, mayıs ayında kara çok alışık olmadıklarını, bölgeye gelen besicilerin kara hazırlıksız yakalandığını kaydetti.

        Aslan, "Belki çok zamansız bir kar yağdı ama buna da şükür. Yağışsız geçseydi hayvancılık açısından daha sıkıntılı olabilirdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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