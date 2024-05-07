Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu
Şırnak'ta ot toplarken arazide kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Şırnak'ta ot toplarken arazide kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir, sabah ot toplamak için yaylaya gitti.
Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi.
Jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri Bilir'in bulunması için arama çalışması başlattı.
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