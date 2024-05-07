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        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu

        Şırnak'ta ot toplarken arazide kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:47 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:47
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        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu
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        Şırnak'ta ot toplarken arazide kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir, sabah ot toplamak için yaylaya gitti.

        Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya haber verdi.

        Jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri Bilir'in bulunması için arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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