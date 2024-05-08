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        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesi Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:24
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        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesi Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği gerçekleştirildi.

        Uludere Doğa ve Spor Kulübü ve Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğrafçı ve doğaseverler, 2 bin 230 rakımlı Tanin Dağları'nda ters laleleri fotoğrafladı, doğa yürüyüşü yaptı.

        Çanakkale'den gelen Güldan Gündoğdu, ters laleleri görmek için geldiğini ve bölgeyi çok beğendiğini söyledi.

        Gündoğdu, "İnanılmaz bir manzara var. Ters laleleri gördüm ve çok beğendim. İlk defa geliyorum. Bence herkesin gelmesi, bu doğa güzelliklerini görmesi lazım. Gelmeden önce ön yargılıydım, buraya geldikten sonra fikirlerim çok değişti. Çok güzel bir yer." diye konuştu.

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğretmen olan Sedat Özdemir, ters lale etkinliğinin çok güzel geçtiğini dile getirerek, Şırnak'ın doğal güzelliklerini keşfettiklerini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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