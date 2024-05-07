Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ta kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:47 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

        Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir'i bulunması amacıyla güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince arama çalışması yürütülüyor.

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile Güneyçam köyüne geldi.

        Köy kırsalında yürütülen arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Atay, "Jandarma, AFAD ve vatandaşlarımızın arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Temennimiz kaybolan vatandaşımızı sağ salim bulup ailesine kavuşturmaktır." dedi.

        Dün sabah ot toplamak için yaylaya giden Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, Bilir'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Selden sonra bulduğu 2 kavanoz altını sahibine teslim etti
        Selden sonra bulduğu 2 kavanoz altını sahibine teslim etti
        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu
        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu
        Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından 'Cizre-Silopi yolu' tepkisi
        Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından 'Cizre-Silopi yolu' tepkisi
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı