Şırnak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Dün sabah ot toplamak için yaylaya giden Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, Bilir'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Köy kırsalında yürütülen arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Atay, "Jandarma, AFAD ve vatandaşlarımızın arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Temennimiz kaybolan vatandaşımızı sağ salim bulup ailesine kavuşturmaktır." dedi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile Güneyçam köyüne geldi.

Şırnak'ta kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

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