Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı ile merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Mayıs'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Real'ite!
        Real'ite!
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Hakkari-Çukurca yolu kapandı
        Hakkari-Çukurca yolu kapandı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta ot toplamaya giden köylüden 2 gündür haber alınamıyor
        Şırnak'ta ot toplamaya giden köylüden 2 gündür haber alınamıyor
        Selden sonra bulduğu 2 kavanoz altını sahibine teslim etti
        Selden sonra bulduğu 2 kavanoz altını sahibine teslim etti
        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu
        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu
        Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından 'Cizre-Silopi yolu' tepkisi
        Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından 'Cizre-Silopi yolu' tepkisi