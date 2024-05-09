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        Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

        Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:21
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        Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı
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        Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

        Bölgede 2 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur oluşması ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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