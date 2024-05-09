Şırnak'ta "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği yapıldı

Atay, "Trafik güvenliğinin sağlanmasında ve denetim mekanizmasında yer alan tüm kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın 'Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Vali Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik konusunda bilinç sağlamak ve farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sanayi Polis Güvenlik Noktasında düzenlenen etkinliğe, Vali Cevdet Atay ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.

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