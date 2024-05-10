Şırnak'ta kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Güneyçam köyünde yaşayan ve 7 Mayıs'ta ot toplamak için ayrıldığı evine bir daha dönmeyen İsmail Bilir'in bulunması için güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu, köyün kuzeyindeki yaylada kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bilir'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.