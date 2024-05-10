Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek Türkiye şampiyonu oldu

Şampiyon olan Benek, Dubai'de düzenlenecek olan Liselerarası Dünya Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Benek, 2-7 Mayıs'ta Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Cizre ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi milli sporcu Pınar Benek, Düzce'de yapılan Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye birinciliği müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

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