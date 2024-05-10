Şırnak'ta 160 personelin katılımıyla UMKE tatbikatı yapıldı

Vali Cevdet Atay, tatbikatta kurulan Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti ve İl Sağlık Müdür Vekili Gökhan Binici'den bilgi aldı.

Ayrıca durumu ağır olan bir hastanın askeri helikopterle hastaneye sevki sağlandı.

112 Acil sağlık ekiplerine ulaşan helikopter kazası ihbarıyla harekete geçen UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varması, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki canlandırıldı.

Tatbikatta senaryo gereği eş zamanlı gerçekleşen helikopter kazası, kontrolsüz nüfus göçü, trafik kazası, deprem ve suda boğulma olaylarındaki reaksiyon ölçüldü, teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirildi.

İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde gerçekleştirilen tatbikata UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma, AFAD, itfaiye ekibinden oluşan toplam 160 personel 30 araçla katıldı.

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