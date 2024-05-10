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        Şırnak'ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 22:31 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:31
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        Şırnak'ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İdil-Midyat çevre yolunun Atakent Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Umut Kaya'ya otomobil çarptı.

        Çocuk ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Umut Kaya, ambulansla kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Otomobilin plakası ve sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Bazı mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle taşlarla yolu trafiğe kapattı.

        Vatandaşlar, olay yerine gelen İdil İlçe Emniyet Müdürü Davut Gerek ile görüştükten sonra uzaklaştı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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