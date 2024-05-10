Şırnak'ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Vatandaşlar, olay yerine gelen İdil İlçe Emniyet Müdürü Davut Gerek ile görüştükten sonra uzaklaştı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bazı mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle taşlarla yolu trafiğe kapattı.

Otomobilin plakası ve sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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