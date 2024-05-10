Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle iki tünel tek yönlü trafiğe kapatılacak

Şırnak Valiliği, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinin tek yönlü trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ile Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönü yarın 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Yapılacak çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için Cizre-Şırnak istikametinde araçlar için trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacak.