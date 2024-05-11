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        Şırnak Tabip Odası Başkanlığına Küni seçildi

        Şırnak Tabip Odası Başkanlığına Dr. Serdar Küni seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:50
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        Şırnak Tabip Odası Başkanlığına Küni seçildi
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        Şırnak Tabip Odası Başkanlığına Dr. Serdar Küni seçildi.

        Şırnak Tabip Odası Başkanlığında düzenlenen ve tek liste halinde gidilen 8. Olağan Genel Kurul'da oyların tamamını alan Küni, oda başkanlığına seçildi.

        Küni, görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi.

        Yeni yönetimde, Genel Sekreter Dr. Rıdvan Akdağ, muhasip üye Dr. Servet Demir, üye Dr. Gülşen Saçı ve üye Dr. Ferhat Kara yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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