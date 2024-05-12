Silopi'de "Kitap Kurdu Yarışması"nda sınav yapıldı

TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu ise sınava giren bütün öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.

Sudenaz Keskin de okulda yapılan duyurunun ardından sınava girdiğini belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Dicle Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapılan sınava, 1060 öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.