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        Sendikalardan Cizre Belediyesi önünde açıklama

        Memur-Sen, Bem-Bir-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu Şırnak şubeleri tarafından Cizre Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:21
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        Sendikalardan Cizre Belediyesi önünde açıklama
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        Memur-Sen, Bem-Bir-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu Şırnak şubeleri tarafından Cizre Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

        Belediye binası önündeki basın açıklamasına, Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar ve Hak-İş Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ile sendika üyeleri katıldı.

        Memur Sen Şırnak İl Başkanı Çatı, yaptığı açıklamada, Cizre Belediyesi tarafından çalışanlara sendika değiştirmeleri konusunda baskı yapıldığını iddia ederek, "Görüşme taleplerimize olumsuz yanıt geldiği için bugün burada basın açıklaması yapma kararı aldık. Cizre Belediyesi, işçilerine ve memurlarına sendikalarını değiştirmeleri noktasında baskı kuruyor." dedi.

        Bem-Bir-Sen İl Başkanı Taşar da şunları söyledi:

        "Cizre Belediyesinde emekçilere uygulanan baskı nedeniyle yetkililerle sayısız kez görüşme talebinde bulunduysak da bu çağrımız yanıt bulmamıştır. Tek amacımız çalışanlarımızın sosyal, ekonomik ve özlük haklarını sonuna kadar korumak. Çıktıkları her meydanda emek ve özgürlük sloganları atan DEM Parti'nin Cizre Belediye Başkanı göreve gelir gelmez üyelerimizi işten çıkarmaya, baskılarla başka sendikalara üye olmaya ve kazanılmış haklarını gasbetmeye başlamıştır. Üyelerimize reva görülen bu uygulamaları kabul etmiyoruz ve yönetimi diyaloğa davet ediyoruz. Emekçilerin özgür iradeleriyle seçtiği sendikalarımızı tasfiye etmekten vazgeçin. Sonunda kazanan Cizre olsun."

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