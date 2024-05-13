Sendikalardan Cizre Belediyesi önünde açıklama

Memur-Sen, Bem-Bir-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu Şırnak şubeleri tarafından Cizre Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Belediye binası önündeki basın açıklamasına, Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Bem-Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Sadık Taşar ve Hak-İş Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ile sendika üyeleri katıldı.

Memur Sen Şırnak İl Başkanı Çatı, yaptığı açıklamada, Cizre Belediyesi tarafından çalışanlara sendika değiştirmeleri konusunda baskı yapıldığını iddia ederek, "Görüşme taleplerimize olumsuz yanıt geldiği için bugün burada basın açıklaması yapma kararı aldık. Cizre Belediyesi, işçilerine ve memurlarına sendikalarını değiştirmeleri noktasında baskı kuruyor." dedi.